Президент Ильхам Алиев: В организации переворота в Армении большую роль сыграли группы Сороса, а Пашинян на самом деле всегда занимал антироссийскую позицию

БАКУ/Trend/ - Сейчас Азербайджан ведет борьбу в регионе в том числе и с Соросом. На самом деле, я сказал, что, говоря о Соросе, я имею в виду не только Джорджа Сороса. Это - понятие. Это движение, разрушительное, хищническое. Это – колониальное движение. Посмотрите на фотографию Пашиняна с Соросом, какое омерзительное фото. Оно есть в интернете. Стоят, прижались телами друг к другу. Позорное фото. На нем они оба смеются, у обоих улыбка на лице. Эта фотография фактически показывает, кто есть Пашинян. Потому что в организации переворота в Армении большую роль сыграли группы Сороса, а Пашинян на самом деле всегда занимал антироссийскую позицию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «А-Haber».

«Название его партии на армянском «Елк». Если перевести, получается «Выход». Выход откуда? Из совместной с Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского союза. Когда он был депутатом, он всегда выступал против России, занимал антироссийскую позицию. Поэтому я удивляюсь, когда и по сей день некоторые политические круги в России встают на его сторону. Ведь он совершил революцию против пророссийских сил, бросил в тюрьму пророссийских президентов, а также председателя главной оппозиционной пророссийской партии. Все сделал против России, возбудил уголовные дела против российской компании «Газпром», железнодорожной компании этой страны. Он арестовал председателя ОДКБ – организации типа НАТО, - армянского происхождения. То есть, это человек, который управляется Соросом. Кроме того, посмотрите на его команду, все они являются представителями Фонда Сороса, Организация Открытое общество, Amnesty International. То есть, в Армении к власти пришел Сорос, но потерпел крах»,- сказал глава государства.