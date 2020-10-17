МИД Азербайджана: Армения запускает ракеты по Ирану с целью провокации

БАКУ /Trend/ - Вооруженные столкновения продолжаются на оккупированных территориях Азербайджана, граничащих с Ираном. Азербайджанская армия, осуществляющая контрнаступательные операции, освобождает свои земли, уничтожая вооруженные оккупационные силы Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, разрозненные армянские вооруженные формирования продолжают стрелять ракетами по дружественному и братскому Ирану с целью создания провокации. Несмотря на все усилия азербайджанской армии по отражению атаки противника, в результате целенаправленных огневых ударов на территорию Ирана периодически попадают ракеты.

"Эти действия коварного врага приводят нас в ярость, и мы разделяем озабоченность братского иранского народа.

Иран, как исторически дружественная и братская страна, всегда осуждала агрессию Армении против Азербайджана и поддерживала освобождение азербайджанских территорий, выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Сегодня мы чувствуем солидарность братского иранского народа и ценим официально заявленную поддержку иранского правительства.

Иранское государство вносит вклад в установление мира в регионе, поддерживает обеспечение стабильности и безопасности.

Азербайджанский народ хорошо знает своих друзей и врагов. В этот судьбоносный период истории независимости Азербайджана он не забудет этих справедливых отношений всех государств и народов, которые поддерживают наш народ и наше государство и находятся рядом с ним", - отметили в МИД.