Армения ведет политику террора на государственном уровне - ливанский адвокат

БАКУ /Trend/ - Армения террор на государственном уровне и на этому является наглядный пример обстрел азербайджанских городов как Гянджа и Мингячевир.

Об этом сказал Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.

Он отметил, что при всем этом у Армении хватает наглости не только отвергать обстрелы азербайджанских городов, но и обвинить Азербайджан в нарушении перимирия.

"Обстрел Гянджи и в том числе Мингячевира ни что иное, как военное преступление, за которое несет ответственность политическое руководство Армении", - сказал Шандеб.

По его словам, с первого дня перимирия было известно, что Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, и что оправдало себя.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал шанс Армении для того, чтобы они использовали это перемирие в правильном русле. Но увы Армения не дооценила это", - сказал ливанский адвокат.

Отметим, что сегодня вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу Мингячевир и Гянджу. В результате обстрела Гянджи погибли пять человек, 35 человек ранены.