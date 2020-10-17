Президент Ильхам Алиев: Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников

БАКУ /Trend/ - Сегодня победоносная Азербайджанская армия добивается и добьется поставленной цели, наша территориальная целостность восстанавливается и будет восстановлена. Ни одна сила не сможет нас остановить. Ни одна сила не устоит перед волей азербайджанского народа. Каждый должен знать это. Перед нами никто не устоит. Пусть варварское армянское государство уйдет с наших земель. После этого будет обеспечено прекращение огня. Было объявлено прекращения огня, ни прошло и дня, как подвергли бомбардировкам Гянджу. Причем жилые массивы. Вот и сегодня, куда был нанесен удар? Вновь по жилым массивам. Когда был нанесен? В ночные часы, чтобы погибло больше людей.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

Подчеркнув, что это – преступление против человечности, глава государства сказал: «Если международное сообщество не желает привлечь Армению к ответственности за совершенные преступления, равно как никто не привлек их к ответственности за Ходжалинский геноцид, мы сами привлечем их к ответственности. Мы сами накажем их, и наше наказание будет справедливым. Они заслуживают самого тяжелого наказания. Военно-политическое руководство Армении- преступники, и мы накажем этих преступников».

«Премьер-министр Армении, который говорил, что Карабах – это Армения, чего же ты сейчас не говоришь, что Карабах – это Армения? Приезжай в Физули, ты там эксплуатировал наши земли. Приезжай в Джебраил, в Гадрут, другие освобожденные места и скажи, что Карабах - это Армения. Сидишь в Ереване и выступаешь с заявлениями, надоедаешь мировым лидерам, кому только не звонишь», - добавил Президент Азербайджана.