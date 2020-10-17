Президент Ильхам Алиев: Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты

БАКУ/Trend/ - Руководство Армении, оскорбление азербайджанского народа обходится вам очень дорого, очень. Население Армении должно, наконец, привлечь к ответственности главарей этого криминального режима. В военных комиссариатах Армении уже проводятся митинги, матери перекрывают дороги, не позволяют, чтобы их дети погибали на землях другой страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Я, в свою очередь, также обращался к армянскому народу и обращаюсь вновь: Не пускайте своих детей! Что они забыли на наших землях? Живите в своей стране. У нас нет никаких проблем с вами. Идите и живите в своей стране, делайте, что хотите, но покиньте наши земли. Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты. А мы находимся на справедливом пути. Мы правы, мы сражаемся на своей земле, наши военнослужащие становятся шехидами на нашей земле. Наша война – священная!

Мы показали свою мощь на поле боя, как врагу, так и всему миру. Сила, которую мы продемонстрировали на поле боя, и ее источник – это воля азербайджанского народа, его талант и достигнутые нами успехи.

Хочу сказать еще раз, что мы счастливые люди, наше поколение счастливо, что может видеть эти радостные дни. Я считаю себя счастливым человеком, потому что сообщаю эти радостные вести своему родному народу. Как Верховный главнокомандующий я руковожу всеми делами и хочу заверить азербайджанский народ, что в своей деятельности я и впредь буду прилагать все усилия для защиты национальных интересов нашей страны, нашего народа. Никакие угрозы, никакой шантаж, давление не смогут повлиять на мою волю. Наше дело правое. Мы сражаемся на своей земле, восстанавливаем свою территориальную целостность.

Да здравствует Азербайджанская армия! Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан!» - сказал глава государства.