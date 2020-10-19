МИД Азербайджана направит обращения для усиления защиты азербайджанских дипломатов за рубежом

БАКУ /Trend/ - В последнее время армянские пользователи социальных сетей распространяют призывы угрожающего характера против азербайджанских и турецких дипломатов, работающих в различных странах мира.

Об этом сказала в ответ на запрос СМИ о распространении армянскими пользователями соцсетей террористических призывов против азербайджанских дипломатов глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в понедельник Trend.

«Это очередное проявление террористической сущности радикальных армянских сил. Терроризм, на протяжении истории используемый радикальными армянскими группами, поддерживается в Армении на государственном уровне. Всем хорошо известно, что ASALA и другие армянские террористические организации в 1970-80 гг. совершили в 22 странах мира свыше 235 терактов, во время которых были убиты 24 турецких дипломата. В начале 1990-х годов в процессе оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов страны Армения широко использовала средства террора в различных точках Азербайджана», - сказала она.

Как отметила Абдуллаева, МИД Азербайджана решительно осуждает распространение полных угроз месседжей против азербайджанских и турецких дипломатов и призывов к их убийству.

«Как известно, согласно Венской конвенции 1961 года, страна, принимающая дипломата, несет ответственность за его безопасность, и в связи с этим МИД Азербайджана направит соответствующие обращения для принятия мер по усилению охраны и обеспечению безопасности азербайджанских дипломатов, находящихся в зарубежных странах», - сказала представитель МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)