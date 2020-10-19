Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Франции

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями в связи с ситуацией в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал французского коллегу о повторном нарушении армянской стороной гуманитарного режима прекращения огня. Было отмечено, что интенсивные обстрелы азербайджанских позиций и попытки атак в направлении Физулинского, Джабраильского и Гадрутского районов ясно показывают, что Армения не соблюдает прекращение огня и пытается вновь захватить освобожденные территории.

Глава МИД Азербайджана довел до сведения французского коллеги, что, нарушая гуманитарный режим прекращения огня, Армения вновь демонстрирует безразличие к своим международным обязательствам по международному гуманитарному праву.

Министр Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность соблюдения гуманитарного режима прекращения огня, а также отметил необходимость незамедлительного начала предметных переговоров под эгидой ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов сообщил, что руководство Армении несет ответственность за совершенные военные преступления. Он также отметил, что в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, вывод оккупационных сил Армении со всех территорий Азербайджана является важнейшим условием обеспечения мира в регионе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)