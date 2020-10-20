Минобороны Азербайджана о последних данных с фронта

БАКУ /Trend/ - В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября боевые операции против пытавшегося оказать сопротивление противника продолжались с различной интенсивностью на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джабраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник обстреливал наши оборонительные позиции из стрелкового оружия, минометов и пушек.

Об этом сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате действий азербайджанской армии на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила противника, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 1 пушка-гаубица Д-30 и 5 единиц автомобильной техники.

Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку на всем фронте.

Также установлено, что в результате артиллерийских ударов, нанесенных азербайджанской армией, среди личного состава подразделений противника в зоне обороны 1-го мотострелкового полка Вооруженных сил Армении есть много погибших и раненых. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка полностью выведены из строя. Нейтрализованы заместитель командира полка Ховик Мелкумян, должностное лицо Гор Мирзоян, а также командир подразделения специального назначения, занимавшего позиции в полосе обороны полка капитан Вагаб Асетрян.

В результате действий азербайджанской армии на оборонительном участке 2-го мотострелкового полка одно подразделение противника покинуло боевые позиции и отступило.

На оборонительном участке 5-го мотострелкового полка также много убитых и раненых среди личного состава вражеских подразделений. Сообщается, что среди раненых есть командир роты Норик Агакельян.

Отряд "Легион", состоящий из наемников, размещенных на оборонительной полосе 18-й мотострелковой дивизии, и призванных из резерва военнослужащих, отказался участвовать в боях. Известно, что эти отряды, понесшие тяжелые потери, не выдержав, массово дезертируют с закрепленных за ними оборонительных рубежей.

Кроме того, потери живой силы понесла и разведывательная рота 10-й мотострелковой дивизии. Подразделение, потеряв две трети личного состава, было вынуждено отступить, бросив позиции.

30 человек личного состава одного из вражеских подразделений, совершивших контратаку в направлении Физулинского района, были нейтрализованы в результате огня азербайджанской армии.

В результате специальных мер нейтрализованы командир 246-го полка полковник Татул Газарян, заместитель командира полка Армен Оганян, а также командир 3-го батальона.