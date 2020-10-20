Победы азербайджанской армии как бальзам на душу! – потомок Джавад-хана

БАКУ /Trend/ - Проживающий в Малайзии потомок последнего правителя Гянджинского ханства Джавад-хана - Казым Джавадханлы решительно осудил военную агрессию Армении против Азербайджана, в том числе, ракетные удары по Гяндже, сообщает во вторник Trend.

Связавшись по телефону с посольством Азербайджана в Малайзии, наш соотечественник, нейрохирург по профессии, отметил, что пришел в ужас от сюжетов, которые он увидел в различных местных и международных СМИ о кровавых терактах, совершенных Арменией в Гяндже. Он подчеркнул, что действия военно-политического руководства Армении являются военным преступлением.

«Видимо, наряду с международным правом руководство Армении также не считается и с исторической правдой. Как быстро они забыли отвагу и мужество азербайджанского народа, подвиги его доблестных героев? Из истории известно, что какой бы прочной не была дружба азербайджанского народа, каким бы гостеприимным он не был, таким же яростным может быть его гнев. Жестокое убийство ночью невинных младенцев, женщин и стариков в Гяндже решительно осуждается каждой страной. Рано или поздно руководство Армении ответит за это», - сказал Джавадханлы.

По его словам, победы, которые друг за другом одерживает на фронте азербайджанская армия благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, для него как бальзам на душу: «Это радость и гордость для нас. Я желаю всем своим соотечественникам абсолютной победы и убежден, что она близка».

Джавадханлы также попросил передать соболезнования близким погибших во время армянских провокаций и скорейшего выздоровления раненым.

Посол Азербайджана в Малайзии Галей Аллахвердиев выразил признательность Казыму Джавадханлы, отметив, что сегодня для Азербайджана важна любая поддержка, которую, независимо от места проживания, оказывают наши соотечественники, объединившись вокруг одной идеи – освобождения оккупированных земель.

(Текст: Кямаля Сеидова.)