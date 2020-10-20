Мы боремся не только с ВС Армении, но и с примкнувшими к ним торговцами оружием и террористами - эксперт

БАКУ /Trend/ - Это не первый факт того, что Армения, официально проводящая политику террора против Азербайджана, также причастна и к контрабанде оружия. Об этом неоднократно сообщалось и ранее.

Об этом во вторник сказал Trend, главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, приобретение страной с отсталой экономикой такого количества оружия является загадкой, хотя нет никаких сомнений в том, что здесь проглядываются следы незаконной торговли оружием.

"В результате антитеррористических операций и контрнаступлений вооруженных сил Азербайджана по освобождению Карабаха, военные подразделения армян потерпели серьезные поражения, по мере их отступления азербайджанская армия захватывает большое количество оружия армянской стороны. Мы видим, в каком количестве у армян имеются различные виды вооружений. Это ведь не только то, что было приобретено в официальном порядке. Ведь у армян банально не хватило бы денег на это. Получается, это оружие передается Армении контрабандным путем и за всем этим стоит армянская мафия, миллиардеры и торговцы оружием, которые сотрудничают с правительством Армении. Президент Ильхам Алиев неспроста затронул этот момент в своем интервью ТАСС. Я думаю, что соответствующие российские правоохранительные органы учтут это, выявят криминальные армянские круги, причастные к этому и возбудят в отношении них уголовное преследование", - подчеркнул Гулиев.

Он отметил, что независимо от того, кто находится у власти в Армении, бывшее руководство, а также нынешнее правительство Пашиняна, заключили сделки с этими мафиозными группами.

"Известно, что в прошлом году в США были задержаны и привлечены к ответственности армянские контрабандисты оружия, также в 2018 году в Испании была задержана армянская преступная группировка торговцев оружием. Считаю, что уже весь мир является свидетелем того, насколько криминальным стало террористическое государство Армения. В этой связи мы не должны забывать, что сражаемся не только с армянами на фронте, но и с незаконными торговцами оружием и террористами-наемниками, которые заодно с армянами.

Но, невзирая на это, справедливая борьба Азербайджана увенчается успехом, потому что Карабах - это Азербайджан! Победа за нами", - добавил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)