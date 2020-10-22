В Азербайджане создан Координационный совет по системе борьбы с финансированием терроризма

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана пояснил постановление № 404, сообщает в четверг Trend.

Координационный совет создан Кабмином для систематического осуществления оценки национального риска системы борьбы с финансированием терроризма и легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем (PL/TMM).

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «Об утверждении Национального плана действий по поощрению открытого правительства на 2020-2022 гг.» № 1859 от 27 февраля 2020 года Кабмину поручено регулярно анализировать состояние проделанной работы по выполнению Плана действий и информировать об этом Президента Азербайджана.

Главная цель Координационного совета в том, чтобы согласно требованиям первой рекомендации (оценка рисков и применение подхода рисковой направленности) Рабочей группы по финансовым мерам (FATF) увеличить шаги по распознаванию рисков PL/TMM на национальном уровне, определить стратегические цели по отношению к этим рискам, и предпринять шаги по уменьшению выявленных рисков.

Следующая цель в создании Координационного совета добиться проведения реформ в законодательстве и координированного выполнения соответствующих мер по повышению эффективности во время оценки институциональной атмосферы для подготовки к V раунду оценивания Комитета MONEYVAL Совета Европы по отношению к Азербайджану, начало которого планируется в 2021 году.

Также создание Координационного совета поможет своевременно отвечать на существующие вызовы, а также создать основы эффективной борьбы по рисковому оцениванию национальной системы, скоординировав работу различных госорганов и надлежащего частного сектора в сфере PL/TMM.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)