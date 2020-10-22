Президент Ильхам Алиев: Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление

БАКУ /Trend/ - Вторая попытка достижения прекращения огня оказалась неудачной потому, что спустя 2 минуты после вступления его в силу они нарушили прекращение огня, вновь совершили нападение на наши мирные города. Этим утром с 6 до 8 часов они сбросили на наиболее пострадавший город Тертер, где проживает мирное население, более 100 ракет. Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные территории.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью японской газете Nikkei, говоря о причинах безуспешности второй попытки прекращения огня.

Глава государства отметил: «Как вам известно, после первой попытки прекращения огня они менее чем через сутки баллистической ракетой с территории Армении атаковали второй по величине город Азербайджана - Гянджу. Это тоже военное преступление, и правительство Армении понесет ответственность за это. Таким образом, они нарушили прекращение огня. Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление».

Отметив, что после того, как они во второй раз нарушили прекращение огня, мы освободили город Зангилан и многие села, Президент Ильхам Алиев сказал, что чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий мы освобождаем. «Поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении, и если оно желает эффективности прекращения огня, то, во-первых, не должно нарушать его, во-вторых, не должно пытаться вернуть уже освобожденные от оккупации территории и принять серьезное обязательство по освобождению оккупированных территорий Азербайджана», - подчеркнул глава государства.