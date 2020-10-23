Вице-премьер Азербайджана направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконной поездкой российского депутата в Карабах

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, заместитель председателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов направил письмо заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву. Об этом Trend сообщили в пресс-службе ПЕА.

В письме говорится: «Незаконный визит на днях члена фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Виталия Милонова в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана вызвал у азербайджанской общественности серьезное недовольство, его имя было включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Этот незаконный визит является поддержкой агрессии Армении против Азербайджана и сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях, что противоречит духу дружбы и партнерства между Азербайджаном и Россией».

В письме Али Ахмедова подчеркивается, тот факт, что Милонов является членом партии «Единая Россия», с особым сожалением был встречен со стороны партии «Ени Азербайджан», которая до сегодняшнего дня тесно сотрудничает с партией «Единая Россия» в двустороннем формате и в рамках международных организаций.

Далее в письме заместителя председателя ПЕА говорится: «Такой безответственный поступок члена Государственной Думы противоречит многолетней деятельности Российской Федерации, как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выполняющей роль посредника в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Участие в визите, который выражает поддержку оккупанту в ходе боев, начавшихся 27 сентября в результате очередной провокации Армении против Азербайджана, противоречит официальной позиции Российской Федерации, признающей территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Выражаем надежду на то, что в будущем будут приняты меры против подобных незаконных визитов и провокационной деятельности со стороны официальных лиц Российской Федерации».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)