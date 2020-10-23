МИД Азербайджана распространил информацию по итогам встречи Джейхуна Байрамова и госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - В рамках рабочего визита в США министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 октября встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, стороны обсудили последнюю ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, глава МИД Азербайджана подробно проинформировал американского коллегу о деструктивной политике армянской стороны, умышленных обстрелах азербайджанского мирного населения, массовой вербовке из-за рубежа наемников и террористов, а также о других вопросах.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что справедливая позиция Азербайджана основывается на четырех известных резолюциях Совбеза ООН и соответствующих документах других международных организаций.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам азербайджано-американских двусторонних связей.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)