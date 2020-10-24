Глава МИД Азербайджана обсудил Карабахский конфликт со спикером Палаты представителей США

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, ситуации на линии фронта, нарушении Арменией режима гуманитарного прекращения огня и продолжении переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня и свои обязательства по международному гуманитарному праву, сорвала переговоры, выпустила ракеты не только с оккупированных азербайджанских земель, но и из самой Армении по азербайджанским городам, удаленным от зоны конфликта, чем попыталась вовлечь в конфликт третьи стороны.

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что надеется на немедленное прекращение боевых действий в регионе и восстановление гуманитарного режима прекращения огня. Она также подчеркнула важность невмешательства в конфликт со стороны других государств и эскалации конфликта, и выразила уверенность, что переговоры в ближайшее время будут возобновлены и продолжены в рамках Минской группы ОБСЕ.

Стороны также обменялись мнениями о динамике двусторонних отношений и других проблемных вопросах.