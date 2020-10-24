Уничтожены опорные пункты ВС Армении и освобождены важные высоты - минобороны

БАКУ /Trend/ - В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии продолжали боевые действия на определенных направлениях фронта в соответствии с оперативным планом.

Подразделениям вооруженных сил Армении, не сумевшим оказать сопротивление на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта, был нанесен серьезный урон огнем. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. На некоторых направлениях противник беспорядочно оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты.

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта. Наши войска контролируют оперативную обстановку.