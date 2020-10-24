ВС Армении выпустили ракету на Тертер, погиб 16-летний подросток - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Продолжается война Армении против гражданских лиц, в частности, против детей.

Об этом сообщил в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend

Помощник Президента отметил, что армянская армия выпустила ракету «Смерч» по городу Тертер, в результате этой атаки во дворе своего дома погиб 16-летний Орхан Исмаилзаде.

(Текст: Кямаля Сеидова.)