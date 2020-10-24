Посольство России проинформировано об убитом ВС Армении российском гражданине - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Несмотря на усилия врачей, в больнице скончался 13-летний гражданин России Маяков Артур Васильевич, который был тяжело ранен во время ракетного обстрела ракетами типа «СКАД» Гянджи 17 октября. Маяков Артур Васильевич приехал в гости к тете.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что при поддержке Исполнительной власти Гянджи и церкви Александра Невского в Гяндже он будет похоронен по христианским обычаям. МИД Азербайджана проинформировало об этом посольство России.

Гаджиев добавил, что ВС Армении продолжают обстреливать из тяжелой артиллерии и других видов вооружения города Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. )