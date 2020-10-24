С начала армянской провокации погибли 65 мирных жителей Азербайджана, включая 18 женщин и 10 детей - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В результате ракетных и артиллерийских атак на Гянджу 4, 11 и 17 октября погибло 26 человек, среди которых 10 женщин, 6 детей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В результате атак ранены 138 человек, нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам.

По данным на сегодняшний день, всего в результате армянской провокации погибли 65 человек, среди них 18 женщин и 10 детей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)