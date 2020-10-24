Подростки почтили память гражданина России, погибшего в результате обстрела Гянджи ВС Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подростки почтили память гражданина России, 13-летнего Артура Маякова, погибшего в результате обстрела Гянджи ВС Армении, сообщает в субботу Trend.

Акция была организована перед посольством России в Азербайджане.

Отметим, что гражданин России 13-летний подросток Маяков Артур Владимирович, который был полон любви к жизни и мечтал о будущем, раненный 17 октября в результате ракетного удара Армении по Гяндже, сегодня скончался.