Минобороны: Будут созданы необходимые условия для выдачи армянских военнопленных и мирных жителей третьим странам (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Военное командование Азербайджана обращается к мирным жителям, проживающим в населенных пунктах в направлении ведения боевых действий, и призывает их держаться подальше от военных объектов и инфраструктуры во избежание травм.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Эйвазов обратился к солдатам и добровольцам, обманом привезенным на оккупированные территории Азербайджана военно-политическим руководством Армении, и призвал их сложить оружие и сдаться.

Эйвазов подчеркнул, что командование готово принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, питания, медицинского обслуживания и других нужд гражданского населения, переходящего на азербайджанскую сторону.

"Кроме того, в соответствии с международным гуманитарным правом будут защищены все права военнопленных и гражданских лиц, а также созданы необходимые условия для тех, кто желает переехать в третьи страны через международные организации".