Азербайджан берёт под прицел только легитимные военные цели врага - председатель молодежного объединения Бинагадинского района

БАКУ /Trend/ - Вооружённые силы Армении продолжают брать под прицел мирных гражданских жителей. Азербайджанская молодёжь выражает соболезнования всем родным и близким в связи с гибелью 13-летнего гражданина России.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель молодежного объединения Бинагадинской районной организации партии "Новый Азербайджан" Фасли Набиев во время мероприятия у посольства России в Азербайджане, посвященного памяти жертв армянских обстрелов.

По его словам, в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджи, 24 октября после полученных ранений скончался гражданин России Артур Маяков. Это событие в очередной раз демонстрирует террористическую сущность Армении.

Также председатель молодежного объединения заметил, что в Азербайджане в мире и согласии проживают представители разных национальностей и напомнил, что во время ракетного обстрела Гянджи была также ранена женщина армянской национальности.

Набиев подчеркнул, что Азербайджан, в отличие от Армении, берёт под прицел только легитимные военные цели врага, тем самым освобождая свои признанные на международном уровне территории от оккупации со стороны Армении.

Напомним, что армянские ВС, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана. В результате обстрелов погибло 24 гражданских лица и более 100 человек получили ранения.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)