Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении - Список

БАКУ /Trend/ - В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые операции на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью. Противник обстреливал наши войска из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии, продолжая боевые действия в соответствии с планом операции, несколько расширили контролируемые территории.

В результате действий азербайджанской армии в различных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя значительное количество живой силы противника, а также 2 танка, 2 БМП, 4 гаубицы Д-30, 1 пушка 2А36 "Гиацинт-Б", 7 единиц автомобильной техники.