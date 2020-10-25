Армяне отступили в направлении Губадлы, неся большие потери - минобороны

БАКУ /Trend/ - В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые операции на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта продолжались с разной интенсивностью. Противник обстреливал наши войска из стрелкового оружия, танков, минометов и пушек.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии, продолжая боевые действия в соответствии с планом операции, несколько расширили контролируемые территории.

Подразделения 1-го батальона 543-го полка вооруженных сил Армении, доставленные в направлении Губадлы, отступили, понеся потери в личном составе и военной технике.