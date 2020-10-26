Фотографии министра обороны Армении с армянскими солдатами в форме Госпогранслужбы Азербайджана доказывают факт съемки "болливудских" фильмов самим минобороны Армении - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев прокомментировал использование армянскими военнослужащими военной формы Госпогранслужбы Азербайджана, сообщает в понедельник Trend

«Министерство обороны Армении распространило фотографии главы этой структуры с военнослужащими. На фотографии серьезные подозрения вызвало то, что военная форма босого армянского солдата, сидящего рядом с министром обороны Армении, схожа с военной формой Государственной пограничной службы Азербайджана. Через несколько минут пресс-служба минобороны Армении удалила эти фотографии», - отметил он.

По его словам, также в зарубежных СМИ со ссылкой на разведданные распространены новости о размещении террористов РПК в оккупированном азербайджанском городе Шуша, одетых в обмундирование азербайджанских вооруженных сил.

«Хотелось бы напомнить, что немногим ранее со стороны Армении было подготовлено непрофессиональное видео об иностранных наемниках в военной форме Государственной пограничной службы Азербайджана, это было преподнесено так, что якобы на азербайджанской стороне воюют наемники. К сожалению, мы должны отметить, что без проверки данных фактов некоторые авторитетные СМИ ссылались на эту лживую информацию. То, что рядом с министром Армении сидели армянские солдаты в военной форме Госпогранслужбы Азербайджана доказывает факт, что подобные "болливудские" фильмы снимаются под руководством министерства обороны Армении», - подчеркнул Гаджиев.

Он заявил, что постановочное видео о якобы "убийстве" двух армянских военнопленных на территории Гадрутского района тоже результат богатых творческих способностей руководства министерства обороны Армении и подчиненных ему структур: «Вызывает серьезное сожаление то, что на онлайн-ресурсе BBC, без проведения серьезных проверок, основываясь только на словах автора армянского происхождения, имела место публикация данного фальшивого факта. У руководства Армении и режима криминальной хунты нет никаких морально-этических рамок. Армянская сторона, одевая террористов PПК и армянских солдат в военную форму азербайджанских вооруженных сил, может организовать совершение ими военных преступлений против гражданского армянского населения, а затем, используя все пропагандистские ресурсы, возложит ответственность за эти действия на Азербайджан. А террористов РПК, уничтоженных в боевых условиях и одетых в военную форму ВС Азербайджана, могут выдать за наемников, сражающихся якобы на стороне Азербайджана. Мы хорошо помним, как в 1988 году при поддержке КГБ СССР, спецслужбы Армении организовали в Сумгайыте погромы против гражданского населения армянской национальности, под руководством армянского преступника Эдуарда Григоряна, а затем обвинили в этом Азербайджан. Мы стараемся, чтобы гражданское армянское население, проживающее на оккупированных территориях Азербайджана, сохраняло бдительность в условиях, когда имеют место такие потенциальные провокации армянских вооруженных сил и режима криминальной хунты, находилось за пределами военных объектов. Как отметил Верховный главнокомандующий Президент Ильхам Алиев, мы не имеет дела с гражданским армянским населением Азербайджана. Мы готовы оказать всю необходимую гуманитарную поддержку гражданскому населению и армянским военнослужащим, желающим перейти под на сторону Азербайджана, на основе принципов гуманизма и Женевских конвенций», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)