БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана обратился к международным организациям в связи с привлечением армянских детей к боевым действиям в качестве солдат, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В последние дни в медиа широко распространены видео о том, как Армения привлекает детей к боевым действиям в качестве солдат на оккупированных территориях Азербайджана.