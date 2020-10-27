Иран готов к переговорам по эксплуатации гидроузлов Худаферин и Гыз Галасы - Аббас Ирагчы

БАКУ /Trend/ - Иран готов в скором времени приступить к переговорам с Азербайджаном по эксплуатации гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы".

Как передает во вторник Trend, об этом сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Ирагчы.

По его словам, любые изменения в связи с использованием этих гидроузлов требуют нового политического соглашения.

"Иран привержен соглашению с Азербайджаном по строительству и использованию гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы". Иран имеет с дружественным Азербайджаном много общих ценностей", - заявил Ирагчы.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)