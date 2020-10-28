Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником президента Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Ирана и спецпосланника президента Ирана Сейеда Аббаса Аракчи, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, выразили уверенность в дальнейшем развитии этих отношений, обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, его последствия и возникшую напряженность в регионе.

Байрамов проинформировал спецпосланника о военных провокациях руководства Армении, безответственных заявлениях и шагах премьера Армении, нацеленных на обострение напряженности в регионе и наносящих вред урегулированию конфликта переговорным путем. Он отметил, что ВС Азербайджана в рамках самообороны и с целью защиты гражданского населения осуществляет контр наступательные меры.

Министр особо подчеркнул, что Армения грубо нарушает международное гуманитарное право, целенаправленно обстреливая азербайджанское мирное население, что ВС Армении обстреляли невинное гражданское население городов Гянджа, Мингячевир, Барда, Тертер и других, находящихся вдали от зоны конфликта, включая женщин и детей.

Спецпосланник Аракчи еще раз подчеркнул официальную позицию Ирана по мирному урегулированию конфликта на основании норм и принципов международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность собеседнику за то, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие беспокойство обеих сторон.

(Текст: Кямаля Сеидова.)