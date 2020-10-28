Карабах – красная линия для Турции, и в этом вопросе никому уступок не будет - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ не способна решить проблему.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США и Франция, либо не способны, либо не хотят решать конфликт: «За 30 лет они только собирались, встречались и расходились. Настало время принять конкретное решение по конфликту, и конфликт должен быть прекращен».

Эрдоган отметил, что во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он озвучил совместное решение этого вопроса.

Президент Турции также прокомментировал высказывания о том, что якобы Турция отправила в Азербайджан вооруженных наемников с Ближнего Востока: «Все эти разговоры - ложь, не более. Наоборот, боевики террористической организации PKK воюют в Нагорном Карабахе на стороне Армении».

Он добавил, что эти факты необходимо предъявить Николу Пашиняну: «Он должен знать, что Карабах – красная линия для Турции. Во время беседы с Владимиром Путиным я неоднократно это подчеркивал. Пашинян должен знать и то, что Турция не может закрывать глаза на то, что в регионе воюют боевики РКК».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)