Преступное руководство Армении в полной мере ответит за террор против гражданского населения - депутат

БАКУ /Trend/ - Ракетный обстрел города Барда преступными властями Армении, гибель более 20 и ранение свыше 70 человек - очередной геноцид, совершенный армянскими вандалами против азербайджанского народа.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кямран Байрамов.

Он отметил, что Армения умышленно выпустила кассетную ракету по многолюдной территории, чтобы погибло больше людей: "Подняв террор на государственный уровень, власти Армении, грубо нарушая все нормы международного права, совершают друг за другом военные преступления. Не выдерживая натиск азербайджанской армии, Армения в отместку обстреливает гражданское население, пытаясь тем самым сломать победный дух, волю народа. Но эти действия только делают азербайджанский народ сильнее. К сожалению, мировое сообщество остается безмолвным, не реагирует на этот террор Армении, которая пользуется этим. Но пусть Армения знает, что азербайджанская армия в полной мере мстит и будет мстить за эти преступления. Поражение Армении неизбежно, терактами им ничего не добиться, она в полной мере ответит за эти преступления".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)