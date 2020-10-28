Иран с первых дней выступил против оккупации территорий Азербайджана - замминистра иностранных дел Ирана

БАКУ /Trend/ - Исламская Республика Иран с первых дней выступала против оккупации территорий Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Исламской Республики Иран, заместитель министра иностранных дел Сейед Аббас Аракчи во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Прежде всего хочу выразить Вам, азербайджанскому народу, Азербайджанскому государству соболезнование в связи с событием, приведшим к гибели гражданских лиц, мирных граждан в результате сегодняшней ракетной атаки на город Барда, а также в связи с людьми, ставшими шехидами. Вам тоже хорошо известно, что Исламская Республика Иран с первых дней выступала против оккупации территорий Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность. Считаю своим долгом поздравить Вас с победами, одержанными в последние дни Азербайджанской армией на поле боя, освобождением части оккупированных территорий. Склоняю голову перед памятью всех шехидов, отдавших жизнь на этом пути", - сказал Аракчи.