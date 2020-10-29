Президент Ильхам Алиев: Даже если бы одна из санкций, наложенных на Ирак была бы применена против Армении, карабахский конфликт решился бы очень давно

БАКУ/Trend/ - Какие санкции могли бы быть применены? Те санкции, которые бы заставили Армению выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и вывести войска из оккупированных территорий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Ну для примера можно взять те санкции, которые были наложены на Ирак, после оккупации им Кувейта. Ведь примерно тоже самое происходило с точки зрения международного права. Международно признанная территория Кувейта была оккупирована Ираком, были совершены военные преступления, была совершена этническая чистка и только в результате своевременной реакции мирового сообщества, эта оккупация была остановлена и причем за короткое время. Далее на Ирак были наложены экономические санкции, эмбарго на поставку оружия, территория Ирака стала бесполетной зоной, военные преступники, которые совершили преступления против человечности, были привлечены к суду, осуждены. Вот такие санкции должны были быть применены по отношению к Армении. И даже если бы одна из этих санкций была бы применена, я уверен, что конфликт решился бы очень давно. Просто не было политической воли и желания эти санкции применять. А скорее всего доминировала позиция, что лишь бы не было обострения, давайте оставим все как есть»,- отметил Президент Ильхам Алиев.

«Заморожено, конечно. Хотя понимали все, что это не может длиться вечно. Понимали все еще 10 лет назад. Президенты России, США и Франции выступили с заявлениями и не один раз. И четко говорили: статус-кво неприемлем. Ну хорошо, мы это приветствовали. Я помню, как это вызвало одобрения у нас и я комментировал это. Ну а что потом? Потом от этого тезиса постепенно начали уходить, перестали его артикулировать и придумали новый тезис, что статус-кво не устойчив. Это же совсем разные вещи. Мы же это прекрасно понимаем. Значит, произошел отход стран-сопредседателей от даже какой-то политической попытки давления на Армению. Ну а то, что он не устойчив знали все. И вот последние события это показали. Поэтому еще раз, санкции, я думаю, что это еще не поздно, с тем, чтобы побыстрее решить конфликт. Думаю, что страны-сопредседатели должны серьезно подумать, какие санкции могут быть применены по отношению к агрессору с тем, чтобы заставить их уйти с оккупированных земель»,- сказал глава государства.