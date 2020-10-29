Президент Ильхам Алиев: Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района

БАКУ/Trend/ -Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Завтра в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Там мы увидим, насколько армянская сторона привержена базовым принципам. И после этого мы будем давать уже свою оценку тому, насколько они сейчас актуальны или нет, хотя в течение этого месяца я неоднократно заявлял, что Азербайджан в целом их принял, там есть определенные, конечно, моменты, которые нас не устраивают, но в целом мы их приняли. Что касается того, что на первом этапе предполагалось возвращение пяти районов, конечно, это сейчас уже не актуально, потому что в базовых принципах определялась очередность возврата территорий – пять районов на первом этапе и Кяльбаджарский, Лачинский районы на втором этапе. А дальше уже возврат азербайджанцев на территорию Нагорного Карабаха, в принципе возврат всех беженцев в места изначального пребывания. Первый этап мы практически завершили. Поэтому сейчас, если армянская сторона выразит приверженность базовым принципам, мы будем уже сразу говорить о передаче под азербайджанский контроль Лачинского, Кяльбаджарского и части Агдамского районов, которые находятся под оккупацией. Тем самым мы в определенной степени облегчим задачи и посредникам, потому что один из важных пунктов будет уже реализован, и нам не надо будет ждать какого-то второго этапа. Он сразу должен наступить. Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны быть выведены из Кяльбаджарского и Лачинского районов, и части Агдамского района»,- отметил Президент Ильхам Алиев.