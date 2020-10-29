Уничтоженная военная техника армянской армии - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 2 РСЗО БМ-21 "Град", 14 различных видов пушек, несколько опорных пунктов и 6 единиц автомобильной техники противника.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время войска Азербайджанской Армии контролируют оперативную обстановку.