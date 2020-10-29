Страхи и тревога военно-политического руководства Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - Страхи и тревога военно-политического руководства Армении наблюдались с первых дней боев.

Об этом в четверг сказал Trend военно-политический обозреватель Рамиль Мамедли. По его словам, в такой ситуации уже было ясно, что в армянской армии не будет дисциплины и боевого духа.

"Причин для низкого боевого духа в армии противника предостаточно. Мужское население всячески избегает военной службы. Более 30 процентов населения Армении уже покинуло страну. Сколько бы руководство Армении не скрывало успехи азербайджанской армии в боях, правду не скрыть. Сепаратисты Карабаха уже начали покидать этот район. Аналогичная атмосфера царит и в Армении", - сказал Мамедли.

Эксперт подчеркивает, что армянский народ уже знает, что эти территории принадлежат Азербайджану, и они в любом случае будут возвращены.

"Самые известные люди в Армении уже знают об этом и осознают, что ситуация напряженная. Они призывают к обеспечению безопасности Армении, а не Карабаха. Вчера Минобороны Армении заявило о потере подконтрольных территорий и представило карту в подтверждение этому. Каждый день азербайджанская армия освобождает от оккупации важные стратегические высоты. Армения уже должна смириться с этим поражением. Другого выхода нет. Армянское государство уже проиграло в стратегическом, тактическом, военно-политическом и психологическом планах. Было бы лучше, если бы все это признали. Военные операции азербайджанской армии против врага в глубине региона уже вызвали психологическое напряжение среди личного состава армянской армии. Власти Армении осознают, что бессильны перед армией Азербайджана", - добавил Рамиль Мамедли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)