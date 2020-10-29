Обломки ракет, выпущенных армянскими ВС по Барде (ФОТО)

БАРДА /Trend/ - Сотрудники Национального агентства по разминирования территорий Азербайджана (ANAMА) собрали обломки ракет, которыми вчера Барда была обстреляна со стороны армянских вооруженных сил, сообщает в четверг корреспондент Trend, находящийся на месте события.

В целях безопасности обломки ракет были вывезены на специально выделенную территорию и там обезврежены.

Напомним, что 27 и 28 октября ВС Армении подвергли ракетным обстрелам территорию Бардинского района. Во время двухдневных обстрелов погибли 26 и ранены более 75 мирных жителей.

(Текст: Кямаля Сеидова)