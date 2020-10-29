Уничтожены два армянских штурмовика Су-25 - минобороны Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Сегодня между 13:18 и 13:20 часами подразделения ПВО Азербайджана сбили два штурмовика Су-25, принадлежащих ВС Армении, которые пытались нанести удары по позициям азербайджанской армии на Губадлинском направлении фронта, сообщает в четверг Trend.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)