За месяц в Армении с должностей уволены 6 высокопоставленных лиц

БАКУ /Trend/ - За последний месяц в Армении с занимаемых должностей уволены шесть высокопоставленных лиц, сообщает в четверг Trend.

Все они занимали высокие посты в силовых структурах.

Пашинян пытается найти причину поражениям, наносимым азербайджанской армией.

За месяц среди освобожденных от должности в Армении министр Службы национальной безопасности Аргишти Карамян, командующий Погранвойсками генерал-полковник Вагина Саркисян, начальник Департамента контрразведки Службы национальной безопасности, генерал-майор Ованес Карумян, начальник Генштаба пограничных войск Службы национальной безопасности Армении Гагик Тевосян, "министр обороны" вымышленной НКР Джалал Арутюнян, замминистра юстиции Армении Ваге Даниэлян.

Отметим, что в последние дни в армянском обществе растет давление на власть Пашиняна. В открытых письмах в медиа и в социальных сетях, в адрес премьер-министра Армении звучат обвинения, в которых требуется, чтобы он передал власть тому, кто сможет вывести народ из сложившейся кризисной ситуации.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)