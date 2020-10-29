Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха призвал канадского сенатора принести извинения

БАКУ /Trend/ - Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Канада Турал Гянджалиев выразил протест сенатору парламента Канады Лео Хусакосу (Leo Housakos) и члену местного парламента Онтарио Гурратану Сингху (Gurratan Singh) как в письменном виде, так и в режиме видеоформата, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Общину.

За последние дни эти лица озвучивали обращения, поддерживающие агрессию Армении против Азербайджана.

Гянджалиев довел факт убийства почти 100 гражданских лиц, 10 из которых малолетние дети, в результате пуска запрещенных ракет по населенным пунктам Азербайджана, расположенным вдали от зоны конфликта, до внимания всех членов канадского парламента.

Председатель Общины отметил, что использование предоставленной трибуны как рупора армянского лобби вместо защиты прав своих избирателей расценивается как неуважение прав избирателей: «Действуя так, вы становитесь защитником военных преступлений, которые армянские вооруженные силы совершают против азербайджанских гражданских лиц».

Обращаясь к населению Онтарио и Квебека, Гянджалиев подчеркнул, что лица, которые представляют сегодня их в парламенте, грубо нарушая все права человека, оправдывают гибель людей. «Действительно ли эти политики достойны вашей поддержки?» - спрашивает он.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Канада Турал Гянджалиев решительно осудил предвзятые позиции Синга и Хусакоса против азербайджанского народа, призвав их принести извинения азербайджанскому народу.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)