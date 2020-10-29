В результате обстрела Армении погиб еще один мирный житель Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела Армении в селе Тапгарагоюнлу Гёранбойского района погиб еще один мирный житель Азербайджана.

Об этом на своей странице в Тwitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend

Гаджиев отметил, что ракета попала в крышу дома: "Военные преступления Армении продолжаются".

Отметим, что по информации Генеральной прокуратуры на 29 октября, с 27 сентября в результате обстрелов Арменией населенных пунктов Азербайджана погибли 90, ранены 392 мирных жителя.

Кроме того, в непригодное состояние пришли 423 гражданских объекта, 92 многоэтажных жилых здания и 2 406 частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)