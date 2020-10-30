Азербайджанская армия не предпринимала попытку атаки - минобороны

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская сторона не предпринимала попытку атаки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Армянская пресса со ссылкой на министерство обороны этой страны распространила информацию о том, что якобы азербайджанская армия предприняла попытку атаки и, неся потери, вынуждена была отступить. Минобороны Азербайджана заявляет, что это очередная дезинформация, и азербайджанские подразделения не предпринимали каких-либо попыток атаковать", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)