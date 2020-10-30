Уничтожен ракетно-артиллерийский склад ВС Армении - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянская пресса распространила очередную ложную информацию о том, что якобы был уничтожен склад с боеприпасами, принадлежащий азербайджанской армии. При этом, разместив снятую с близкого расстояния видеозапись этого склада, армянская сторона вновь уличила себя в фальсификации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны.

«В действительности, ночью 29 октября, подразделениями азербайджанской армии был уничтожен расположенный на оккупированных территориях ракетно-артиллерийский склад армянских вооруженных сил», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)