БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу село Алескерли Тертерского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Армения выпустила из установки "Смерч" ракету по селу Алескерли Тертерского района.

"Ракета в скором времени будет обезврежена АНАМА. К счастью, ракета не взорвалась", - написал Хикмет Гаджиев.