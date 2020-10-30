АЗЕРТАДЖ направил обращение в международные СМИ в связи с террористическими атаками Армении на Барду

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское Государственное Информационное Агентство (АЗЕРТАДЖ) направило обращение к руководителям агентств-членов международных и региональных организаций новостных агентств в связи с варварскими атаками вооруженных сил Армении на город Барда.

Как передает в пятницу Trend, в обращении к руководителям агентств-членов Всемирного конгресса новостных агентств (NAWC), Европейского альянса информационных агентств (EANA), Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), Объединения национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС) представлена информация о тяжелых последствиях бардинской трагедии, которая является продолжением терактов военно-политического руководства Армении против гражданского населения Азербайджана. Также выражается обеспокоенность в связи с распространением в некоторых международных СМИ фейковых новостей, выдуманных Арменией на фоне этих событий.

Отмечается, что вооруженные силы Армении, которые терпят поражение на поле боя, продолжают брать на прицел прилегающие города и села, а также расположенные далеко от линии фронта населенные пункты и гражданские объекты. 28 октября в результате обстрела города Барда запрещенными на международном уровне кассетными ракетами погиб 21 человек, включая женщин и детей, еще 70 человек получили ранения, гражданской инфраструктуре был нанесен значительный ущерб. За день до этого – 27 октября в результате схожей атаки на одно из сел района погибли пять человек, в том числе семилетняя девочка, большое число гражданских лиц получили ранения.

«Начиная с 27 сентября, в целом, погибли 90 мирных жителей, 392 человека получили ранения, разрушены или серьезно повреждены около 2500 частных домов и многоквартирных жилых зданий, более 420 объектов гражданской инфраструктуры. Из погибших 11 - дети, 27 – женщины, 15 – лица преклонного возраста. Среди раненных 14 младенцев, 36 детей, 101 женщина, 45 лиц преклонного возраста. По масштабу разрушений ясно видно, что эти атаки являются терактами, которые Армения совершает на государственном уровне, а также военными преступлениями, рассчитанными на убийство как можно большего числа людей», - подчеркивается в обращении.

С сожалением отмечается, что несмотря на наличие достаточного количества неопровержимых фактов и доказательств, к сожалению, некоторые международные СМИ все еще предвзято относятся к освещению конфликта, не делают различий между агрессором и подвергшимся агрессии. Распространение новостей на основе фейковых сообщений армянской стороны, а также отсутствие позиции в связи с целенаправленными атаками на мирное азербайджанское население вызывают у нас, как коллег, справедливое беспокойство.

В обращении ведущие новостные агентства мира призывают чувствительно относиться к террористическим атакам Армении на азербайджанское гражданское население, ее военным преступлениям.

Напомним, что АЗЕРТАДЖ является вице-президентом Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), членом Совета всемирного конгресса новостных агентств (NACO) и Объединения национальных новостных агентств (UNA) Организации исламского сотрудничества (ОИС), Европейского альянса информационных агентств (EANA).