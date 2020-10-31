Будучи безнаказанными за Ходжалинский геноцид, армяне продолжают свои военные преступления - депутат

БАКУ /Trend/ - Представители международных организаций воочию увидели последствия военных преступлений Армении, использование ею запрещенного международным правом оружия против гражданского населения в Барде.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Асим Моллазаде, комментируя признание Amnesty International и Human Rights Watch того факта, что Армения нарушает правила ведения войны.

"Представители международных организаций воочию убедились, что армяне умышленно наносят ракетные удары по мирному населению Азербайджана - по пожилым людям, женщинам, детям, и делают это с применением оружия, которое приводит к большим человеческим потерям. С сожалением хочу отметить, что, несмотря на многочисленные массовые военные преступления, совершенные армянами до сих пор, международные организации не предприняли шагов, способствующих выполнению решений в связи с обеспечением территориальной целостности Азербайджана. Также против агрессорской Армении не введены какие-либо санкции", - сказал Моллазаде.

Он добавил, что видя безнаказанность за Ходжалинский геноцид армяне продолжают свои военные преступления. Поэтому сегодня Азербайджан реализует функции, которые должны выполняться международными организациями. Вооруженные силы Азербайджана реализуют требования резолюций Совета Безопасности ООН и предложения Минской группы ОБСЕ, заключил Моллазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)