Спикер парламента Азербайджана позвонила турецкому коллеге в связи с землетрясением в Измире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 октября спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова позвонила спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написала Сахиба Гафарова.

"В связи с землетрясением в Измире сегодня я позвонила своему коллеге, спикеру Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу, и передала мои соболезнования. Молитвы азербайджанского народа всегда с братской Турцией", - отметила она.