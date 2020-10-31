Переданная Армении 85-летняя женщина подвергается в этой стране психологическим и физическим истязаниям - помощник Президента Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Тот факт, что переданная Армении при гуманитарной поддержке Международного комитета Красного Креста и РФ 85-летняя Евгения Бабаян подвергается психологическим и физическим истязаниям в этой стране и предстала перед следователем, вызывает серьезное сожаление и обеспокоенность.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

По его словам, в инсценированном видео, представленном Арменией, пожилая женщина вынуждена озвучивать ранее подготовленный текст.

"По нашим сведениям, спецслужбами Армении привлечены к следствию также близкие родственники этой женщины. 85-летней Евгении Бабаян, которая была оставлена армянами в зоне боевых действий и нуждалась в физической помощи, с азербайджанской стороны была оказана вся необходимая медицинская помощь, а также поддержка. В отличие от Армении, эта пожилая женщина в Азербайджане не представала перед следователем и была помещена в больницу в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста. Несмотря на гуманную инициативу Президента Ильхама Алиева по возвращению армянской стороне двух пожилых людей, а также тел армянских солдат 18 октября, Армения от этого отказалась. Лишь 28 октября эта страна согласилась принять Евгению Бабаян, а 29 декабря - тела армянских военнослужащих. При посредничестве МККК азербайджанская сторона 29 октября выразила готовность передать Армении 84-летнего Мишу Мелкумяна, однако Армения, вновь проявив антигуманное отношение, отказалась принимать его. Состояние страдавшего от хронических заболеваний и помещенного в больницу Миши Мелкумяна находилось под контролем представителей МККК. Этот пожилой человек в результате многочисленных хронических заболеваний скончался. Армянская сторона использует в пропагандистских целях и это, организовав в связи с этим очередную "сценическую постановку".

Мы резко осуждаем тот факт, что спецслужбы и следственные органы Армении путем психологического воздействия на 84-летнюю женщину и ее родственников пытаются получить "показания" против Азербайджана, обвиняют ее в сотрудничестве с азербайджанскими спецслужбами. Подобное антигуманное отношение к этой пожилой женщине с проблемами со здоровьем является неприемлемым", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)