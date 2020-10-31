Армения нанесла по мирным азербайджанским городам и селам 218 ракетных ударов

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по 30 октября вооруженные силы Армении нанесли по находящимся вдалеке от зоны конфликта мирным населенным пунктам Азербайджана 218 ракетных ударов.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что за это время по Гяндже были нанесены 22 ракетных удара.

"По Бардинскому району были нанесены 30, по Физулинскому - 34, Геранбойскому - 49 ракетных ударов. Наряду с этим, по Агджабединскому району были выпущены 14, по Тертерскому - 18, по Мингячевирскому - восемь, по городу Нафталан - шесть, по Бейлаганскому району - девять ракет. В результате ракетных атак среди мирных жителей есть убитые и раненые", - сказал Гасымлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)