В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погиб 91, ранены 404 мирных жителя Азербайджана - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - В результате военных провокаций Армении с 27 сентября по 13:00 31 октября убит 91, получили ранения 404 мирных жителя Азербайджана, передает в субботу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Помимо этого, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела, ведущегося армянскими ВС, в негодность пришли 2465 частных домов, 97 многоквартирных зданий и 455 гражданских объектов Азербайджана.

В сообщении отмечается, что стремительно отступающие под натиском победоносной армии Азербайджана армянские ВС, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, а также резолюции и постановления Совета безопасности ООН, умышленно беря на прицел мирное население Азербайджана, подвергают артиллерийским и ракетным обстрелам находящиеся вдалеке от зоны боевых действий населенные пункты.

(Текст: Турал Гараджаев)