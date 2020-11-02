Уничтожены еще 4 ракетные установки «Град» ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 00:30 до 02:25 на различных направлениях фронта подразделения азербайджанской армии уничтожили еще 4 ракетные установки (РСЗО) БМ-21 «Град» армянских вооруженных сил, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Минобороны.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)
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